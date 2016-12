Incidente Turchia, morti 2 italiani

19:55

- Due italiani sono morti in un incidente d'auto in Turchia. Si tratta di due dipendenti di Ansaldo Energia. Le vittime sono l'ingegnere Angelo Canale, 62 anni, di Genova, e il tecnico Salvatore Parisi, 39 anni, di Milazzo. Un altro italiano è rimasto ferito nello schianto, ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto mentre i tre uomini stavano rientrando a Istanbul dalla centrale di Tuncbilek-Tavsanli-Kuthaya.