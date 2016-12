Marò,Terzi: perizia senza garanzie

16:36

- L'esclusione di periti italiani dal test balistico sulle armi dei marò, accusati in India di aver ucciso due pescatori, per il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, non è un buon segno. "Se i nostri esperti non ci sono, non abbiamo garanzie. Queste continue novità sul piano procedurale e legale non sono assolutamente un segnale positivo". I due fucilieri italiani di scorta alla petroliera dichiarano di aver sparato colpi di avvertimento in aria.