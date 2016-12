Costa Allegra, posticipato l'arrivo

Un'altra nave da crociera della Costa, la Costa Voyager, è stata vittima di un incendio a bordo nella notte tra il 6 e il 7 febbraio nel Mar Rosso, ma la compagnia non lo ha mai rivelato: è quanto scrive il sito internet del settimanale francese L'Express, che raccoglie la testimonianza di un passeggero francese che era a bordo. Fonti della Costa Crociere smentiscono che sulla nave Voyager si sia mai sviluppato un incendio. Si sarebbe trattato di un episodio minimo che ha fatto scattare i sensori di allarme.Costa Crociere ha reso noto che i membri del 'Care Team' di Costa hanno raggiunto Costa Allegra. Dalle richieste degli ospiti a bordo emerge che al momento 376 Ospiti su 627 hanno accettato l'offerta di Costa Crociere di continuare la propria vacanza alle Seychelles."Le condizioni di vita a bordo dell'Allegra sono difficili; il meteo è buono ma la navigazione è faticosa. Le correnti sono favorevoli, il mare è calmo e si procede alla velocità di circa 5 nodi". A parlare a Tgcom24 è Alain Derveute, capitano della nave da pesca francese Trevignon che sta trainando la Costa Allegra verso il porto di Mahè. "Siamo in due ad alternarci al timone, perché per sicurezza abbiamo deciso di escludere il pilota automatico. A bordo dell'Allegra le condizioni di vita sono difficili: non c'è elettricità e il caldo è soffocante con 30 gradi all'esterno, ma all'interno deve essere ancora peggio", ha spiegato Derveute. "Sulla nave arriva un elicottero due o tre volte al giorno che getta scatoloni contenenti generi di prima necessità. Sappiamo che sono acque battute dai pirati ma i passeggeri sono sicuri perché a bordo dell'Allegra ci sono imbarcati dei militari. E' un fatto eccezionale - conclude - e non mi era mai capitata prima una cosa simile". IL VIDEO DELL'INTERVISTA AL COMANDANTE Hanno raggiunto la Costa Allegra e sono già a bordo i tecnici e il personale amministrativo inviati dalla società per tentare di riparare il guasto che ha bloccato i motori della nave ed assistere i passeggeri. Lo si apprende dalla Guardia Costiera Italiana secondo la quale i tecnici, che sono stati trasportati da una nave della Marina militare delle Seychelles, hanno portato a bordo anche un generatore d'emergenza.Due aerei sono già pronti a Victoria, la capitale delle Seychelles situata sull'isola di Mahè, per rimpatriare a scaglioni i passeggeri della Costa Allegra, in navigazione verso l'isola principale dell'arcipelago: lo ha annunciato Lina Laurence, portavoce dell'Aviazione Civile seychellese, secondo cui un terzo velivolo sarà disponibile domani, all'attracco in porto della nave italiana, rimorchiata dal peschereccio d'altura francese Trevignon.Tre ufficiali delle Capitanerie di Porto sono partiti poco dopo le 11.30 per Mahè. Il loro compito è di "capire come si è verificato l'incendio e garantire la sicurezza". Lo ha detto l'ammiraglio Felicio Angrisani, comandante della Capitaneria di Porto di Genova.La Procura di Genova ha aperto un fascicolo "per atti non costituenti reato".Per l'ammiraglio Felicio Angrisani, comandante della Capitaneria di Porto di Genova, "dal punto di vista tecnico nautico la nave a 240 miglia dalla terra è riuscita a sedare con il proprio equipaggio l'incendio. L'organizzazione di bordo ha funzionato".La Costa Crociere, in contatto satellitare con la nave, informa che. L’orario dell’arrivo della Costa Allegra a Mahè il 1° marzo è soggetto a variazioni in funzione della velocità e delle condizioni meteo marine. Al momento l’arrivo è previsto alle 9 di mattina (ora locale, le 6 ora italiana). Le autorità sono costantemente tenute aggiornate dalla compagnia. A bordo sono(frutta, salumi, formaggi). Viene costantemente fornita anche acqua minerale per l’igiene personale. Il pane fresco arriva ogni giorno con un elicottero attivato dalla compagnia.a bordo per tenerli informati e rassicurarli. Nelle prossime ore,in base alle esigenze dei singoli ospiti. Mentre i membri del Care Team sull’isola stanno organizzandodegli ospiti e stanno approntando isecondo le diverse esigenze e preferenze. Sono già statiper eventuali necessità di soggiorno.in queste ore dovrebbe giungere a bordo della Costa il team di tecnici inviati dalla compagnia e non è del tutto escluso che possano rimettere in funzione i propulsori, anche se in modo parziale. La situazione a bordo è tranquilla per i passeggeri e non ci sono pericoli per la nave.Slitta di diverse ore, a causa delle forti correnti, l'arrivo della Costa Allegra a Mahè: secondo le ultime stime della Guardia costiera italiana la nave dovrebbe entrare in porto non più stasera alle 22.30, come previsto in un primo momento, ma intorno alle 5.30 di domani, giovedì (ora italiana).Tre aerei da 540 posti ciascuno stanno raggiungendo l'aeroporto principale delle Seychelles per riportare a Roma i passeggeri della Costa Allegra. Il volo è previsto quasi immediatamente dopo lo sbarco in porto. Lo riferisce un ufficiale dell'aviazione locale.Per i passeggeri della Costa Allegra è trascorsa un'altra notte sui ponti esterni. Il black out ha reso impraticabili le cabine, perché all'interno la mancanza di aria condizionata rende l'aria soffocante. Per accedere ai servizi ci si muove con le torce. Le docce sono razionate e il pane viene portato da un elicottero.