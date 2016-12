Nato:nessun intervento in Siria

00:17

- "La Nato non alcuna intenzione di intervenire in Siria". Lo ha ribadito il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Anders Fogh Rasmussen, in un'intervista alla Cnn. Rasmussen ha quindi spiegato le differenze con la situazione che portò all'intervento della Nato in Libia. "In quel caso - ha sottolineato il segretario - agivamo sulla base di un chiaro mandato delle Nazioni Unite, che per la Siria non c'è".