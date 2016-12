Guatemala, cade elicottero: 9 morti

00:28

- Un elicottero della marina guatemalteca è precipitato in una zona remota nel nord del Paese, provocando la morte di tutti i nove passeggeri, sette militari e due civili. Lo ha reso noto un portavoce dell'esercito, precisando che il velivolo era stato inviato nell'area dove in precedenza era caduto un elicottero civile, in cui le tre persone a bordo erano rimaste ferite.