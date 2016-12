Strage Ohio, killer agito per caso

23:05

- Il 17enne T.J. Lane, sospettato di aver ucciso ieri alla Chardon High School in Ohio tre studenti e di averne feriti altri due, non conosceva le sue vittime. Lo ha riferito alla Cbs la procura la termine del primo interrogatorio. Jane, contrariamente a quanto affermato in un primo momento dagli inquirenti, avrebbe scelto a caso i suoi bersagli.