Minsk, diplomatici Ue andranno via

22:09

- Rapporti tesi tra Unione europea e Bielorussia. Gli ambasciatori dei Paesi dell'Ue in Bielorussia lasceranno il Paese per solidarietà con i loro colleghi della Polonia e di altri Stati europei. A quest'ultimi Minsk ha chiesto di andare via dopo le nuove sanzioni approvate da Bruxelles. L'Europa ha deciso di congelare i beni e bloccare i visti di 21 funzionari bielorusso.