N.Y., atterraggio forzato per aereo

21:48

- Paura a bordo di un aereo di un'affiliata della United Airlines, costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Newark, in New Jersey. L'aereo era partito da Atlanta, in Georgia, e l'allarme è scattato per un malfunzionamento del carrello anteriore. Il velivolo si è fermato sulla pista, strisciando con la pancia, e i passeggeri sono stati fatti uscire dalle uscite di emergenza. Non ci sono stati feriti.