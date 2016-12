Tgcom24 > Mondo > Scandalo in Usa, i resti delle vittime dell'11/9 finite per errore in una discarica

28.2.2012

Scandalo in Usa, i resti delle vittime dell'11/9

finite per errore in una discarica

L'ammissione del Pentagono. Le vittime coinvolte erano quelle dell'attacco contro il Pentagono e quelle dei passeggeri del volo 93 della United Airlines