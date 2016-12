Marò a Terzi: "Ci comportiamo da italiani"

foto Reuters

18:00

- "Siamo italiani, ci comportiamo da italiani". Così i due marò italiani, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, al ministro degli Esteri Giulio Terzi, durante l'incontro a Kochi, in India. Il capo della diplomazia italiana ha detto di essere stato "profondamente colpito dalla qualità di questi nostri uomini in armi" e ha aggiunto di aver telefonato al termine dei colloqui ai familiari dei due militari per informarli sulle loro condizioni.