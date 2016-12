Siria, 47 vittime della repressione

16:57

- Sono 47 le persone uccise oggi in Siria dalla repressione militare e poliziesca delle forze fedeli al presidente Bashar al Assad, come riferiscono i Comitati di coordinamento locali degli attivisti anti-regime. Gli attivisti documentano la morte di 27 persone ad Hama, 12 a Homs, 3 in sobborghi di Aleppo, altrettante nella regione di Idlib e due in quella di Dayr az Zor.