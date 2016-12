Sharm el Sheik, Costa Europa contro molo: 3 morti e 2 feriti

13:56

- Una serie di eventi sfortunati in questi ultimi anni per la compagnia Costa Crociere. Il naufragio della Costa Concordia e l'incidente della Costa Allegra sono solo gli ultimi in ordine cronologico. Il 26 febbraio di due anni fa una nave della compagnia, la Costa Europa, ebbe un grave incidente, scontrandosi violentemente contro il molo di Sharm el Sheik. Ci furono tre morti e un ferito tra l'equipaggio e un ferito tra i passeggeri.