Principe Friso, l'Olanda spaccata sull'eutanasia

Rischia di non svegliarsi mai più Johan Friso di Orange Nassau, il principe d'Olanda che rinunciò alla corona per amore. Travolto da una valanga una settimana fa, Friso è rimasto sepolto sotto la neve, senza ossigeno, per 20 minuti. Troppi, secondo i medici. Che ora non escludono che il nobile 43enne possa rimanere per sempre in stato vegetativo. La famiglia reale è messa di fronte alla scelta dell'eutanasia. Spaccata l'opinione pubblica olandese.

Come riporta il quotidiano La Repubblica, "i media del regno, evocando le pragmatiche leggi olandesi, si chiedono: fino a quando sarà giusto tenerlo in vita vegetativa, anziché spegnere i macchinari per pietà".



"La famiglia reale non può decidere un'eutanasia come i comuni cittadini, a causa della sua posizione di rappresentanza nazionale", dice a Repubblica Hans van Zon, editorialista dello Algemeen Dagblad, e la Chiesa è contraria all'eutanasia. Ma Pauline Hoenderdaalim, medico specialista di riabilitazione, ribatte a De Telegraaf: "Quando un paziente è così grave, spesso ci si chiede se non sarebbe stata meglio una morte improvvisa. Il lutto immediato non è minore, ma almeno volta pagina".



"Non possiamo dire con certezza se riprenderà mai conoscenza". Questa è la dura sentenza dei medici, che ha lasciato poche speranze alla famiglia reale, alla moglie Mabel Wisse Smith e alle sue due bimbe Emma Luana di 6 anni e Johanna Zaria di cinque. Proprio per sposare Mabel, attivista per i diritti umani, con amicizie equivoche in odor di malavita, il principe, secondo in linea di successione al trono olandese, rinunciò ai diritti sulla corona.



Contro il parere di tutti decise di convolare a nozze con Mabel con la quale andò a vivere a Londra. Ma la famiglia rimase comunque unita, come ha dimostrato in questi giorni: la regina Beatrice e Mabel sono sempre andate insieme a trovare Friso nella clinica universitaria di Innsbruck, sorreggendosi a vicenda, accompagnate dai due fratelli del principe. Pochi giorni fa con la mamma e la nonna, scegliendo un'entrata secondaria per evitare i fotografi, è andata a vedere il papà anche la piccola Johanna Zaria.



Friso, da sempre appassionato di sci e, insieme a tutta la famiglia reale, era un habitué di Lech am Arlberg, un esclusivo centro sciistico nell'Austria occidentale. E' qui che ogni anno trascorreva le vacanze. Ed è qui che una valanga lo ha travolto, mentre stava sciando insieme a tre amici, trasformandolo, forse, in un vegetale.