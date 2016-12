foto IberPress Correlati I due fratelli Thomas

Costa, l'Allegra raggiunta dai soccorsi

Allegra, le foto dall'elicottero

Il luogo dell'incidente 12:15 - Poco più di un mese fa suo figlio James, 19 anni, era scampato al naufragio della Costa Concordia. Oggi in mezzo all'oceano, a bordo della Costa Allegra, c'è la figlia 23enne, Rebecca. E il papà, Mark Thomas, 48 anni, adesso ha paura. I suoi due ragazzi erano entrambi sulle navi per lavorare come ballerini. Incredibilmente, a tutti e due è toccata una sorte simile. Ma se James adesso è fuori pericolo, Rebecca è ancora lontana migliaia di chilometri da casa. - Poco più di un mese fa suo figlio James, 19 anni, era scampato al naufragio della Costa Concordia. Oggi in mezzo all'oceano, a bordo della Costa Allegra, c'è la figlia 23enne, Rebecca. E il papà, Mark Thomas, 48 anni, adesso ha paura. I suoi due ragazzi erano entrambi sulle navi per lavorare come ballerini. Incredibilmente, a tutti e due è toccata una sorte simile. Ma se James adesso è fuori pericolo, Rebecca è ancora lontana migliaia di chilometri da casa.

E papà Mark sfoga tutta la sua preoccupazione. "Non possiamo crederci - dice, come riferisce il Mail online -. Siamo stupefatti. Non è possibile che sia successo ancora. Non ho parole per esprimere i miei sentimenti. Ero davvero preoccupato quando ho saputo come James è sopravvissuto al naufragio della Concordia. Ma almeno lui era in una situazione migliore, con la nave vicino alla costa. E' inquietante sapere che Rebecca si trova in mezzo all'oceano e non sappiamo che cosa potrà accadere".



Thomas, che è di Sutton Coldfield, West Midlands, e la moglie Jayne hanno voluto parlare con un agente della Costa. Sono venuti a conoscenza della situazione di Rebecca direttamente dalla televisione. In un primo momento, non era chiaro se fosse necessario evacaure i passeggeri oppure se la nave potesse, come è stato, in qualche modo essere rimorchiata.



La situazione sembra adesso sotto controllo. Ma per un padre che, a così breve distanza di tempo, vive la stessa identica paura sulla pelle dei suoi due figli, accettare non è per niente facile.