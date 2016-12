Marò, Terzi: pirati unico nemico

09:44

- "I pescatori indiani e i due militari italiani sono vittime dello stesso nemico: la pirateria". Queste le parole deòl ministro degli Esteri, Giulio Terzi, in una conferenza stampa con l'omologo indiano S. M. Krishna. Il titolare della Farnesina ha espresso le condoglianze sue e del popolo italiano per "la tragica morte dei due pescatori", auspicando che India e Italia continuino ad agire insieme per combattere il fenomeno della pirateria.