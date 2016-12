Costa: cibo e strumenti a nave

08:33

- Un elicottero, partito stamattina da Mahè, sta arrivando sul luogo dove si trova Costa Allegra per portare cibo e strumenti di comunicazione (telefoni satellitari e radio VHS) alla nave. Il tempo è buono. Gli Ospiti sono stati invitati a preparare i loro bagagli in giornata per essere pronti quando sarà il momento di sbarcare. La nave dovrebbe arrivare all'isola di Desroches domani, in mattinata. Lo afferma l'ufficio stampa di Costa Crociere.