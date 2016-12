Cuba, nuova operazione per cancro di Chavez

foto Afp 08:12 - Il presidente del Venezuela, Hugo Chavez, sta per sottoporsi ad un intervento per l'estirpazione di un nuovo cancro di due centimetri, apparso nella stessa area in cui, nel giugno del 2010, gliene è stato rimosso uno "grande come una palla di baseball". All'operazione dovrebbe essere presente un medico brasiliano, che ha curato l'ex presidente Lula da Silva. Lo assicura il blogger venezuelano Nelson Bocaranda, solitamente bene informato. - Il presidente del Venezuela, Hugo Chavez, sta per sottoporsi ad un intervento per l'estirpazione di un nuovo cancro di due centimetri, apparso nella stessa area in cui, nel giugno del 2010, gliene è stato rimosso uno "grande come una palla di baseball". All'operazione dovrebbe essere presente un medico brasiliano, che ha curato l'ex presidente Lula da Silva. Lo assicura il blogger venezuelano Nelson Bocaranda, solitamente bene informato.

Di fronte all'assoluto silenzio ufficiale in merito, tutti si rifanno alle anticipazioni dello stesso Chavez, secondo le quali si sarebbe appunto operato "tra lunedì e martedì". In tale attesa, i media, anche a Cuba, descrivono il fervore religioso dei seguaci di Chavez in Venezuela, messe e preghiere, perché tutto gli vada bene che contrasta con "l'odio di classe a fior di pelle", assicura il governativo Cubadebate, dei suoi avversari, che "si augurano la sua morte".



Al di là di tutto ciò e delle relative e interessate disquisizioni politiche su come ciò influirebbe nel Paese in vista delle presidenziali del 7 ottobre prossimo, in questa occasione, specialisti interpellati sia negli Usa che in Brasile, sembrano coincidere sul fatto che il nuovo intervento non è "difficile" e che i medici cubani sono in grado di effettuarlo "alla stessa stregua" dei loro colleghi di altri Paesi. Tutti loro però, avvertono sulla possibilità che il nuovo tumore sia maligno, come ha ammesso lo stesso Chavez.



Se ciò sarà confermato, per il presidente venezuelano la cura potrà durare a lungo e con il relativo stress. In pratica un fattore di determinante peso nella campagna elettorale con la quale Chavez punta ad un terzo mandato successivo di sei anni.