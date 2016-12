Nave Allegra, arrivato peschereccio

00:15

- Il peschereccio francese "Trevignon", in navigazione nella zona, ha raggiunto intorno alle 23, ora italiana, la nave Costa Allegra, alla deriva a largo delle Seychelles. Il peschereccio oceanico, lungo 90 metri, è stato dirottato verso la Allegra dalle autorità locali e, secondo quanto riferito da Costa, nella notte sarà raggiunto da un secondo peschereccio per le operazioni di soccorso. In arrivo anche due rimorchiatori.