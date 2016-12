foto Twitter Correlati Paura nell'Ohio: sparatoria a scuola 00:37 - Uno studente è morto e quattro altri sono stati feriti, di cui due gravemente, in una sparatoria in una scuola dell'Ohio. A sparare sarebbe stato un altro allievo, che ora è sotto custodia cautelare. L'episodio è avvenuto nella caffetteria della Chardon High School. Secondo una testimonianza, il colpevole, probabilmente uno studente, avrebbe annunciato l'attentato domenica sera su Twitter. - Uno studente è morto e quattro altri sono stati feriti, di cui due gravemente, in una sparatoria in una scuola dell'Ohio. A sparare sarebbe stato un altro allievo, che ora è sotto custodia cautelare. L'episodio è avvenuto nella caffetteria della Chardon High School. Secondo una testimonianza, il colpevole, probabilmente uno studente, avrebbe annunciato l'attentato domenica sera su Twitter.

Sul luogo della sparatoria, oltre ai paramedici e agli investigatori, sono arrivate le forze dell'Fbi per tenere sotto sicurezza l'area.



Intanto, testimoni hanno raccontato gli attimi di terrore ai microfoni della Cnn, affermando che una "persona armata è entrata nella caffetteria e ha sparato 5 colpi", prima dell'inizio delle lezioni, intorno alle 7.30.



Così qualcuno "si è nascosto sotto i tavolini", chi "dietro gli armadietti scolastici". Il liceo, frequentato da oltre mille studenti, e la scuola elementare, che si trova di fronte, sono stati fatti immediatamente evacuare.



I ragazzi feriti non sono studenti della Chardon School, ma si stavano intrattenendo nella caffetteria in attesa dell'autobus che li avrebe portati a scuola. La polizia ha raccontato che il primo a inseguire l'attentatore è stato un insegnante del liceo. Poi la polizia lo ha bloccato nella sua auto.



Il ragazzo che ha fatto fuoco sarebbe uno studente minorenne conosciuto per essere un emarginato, anche se mite e con alcune amicizie, e vittima di bullismo in passato. Il ragazzo ha fatto fuoco in un silenzio agghiacciante. Ignote al momento le cause del gesto. Sembra che poco prima il giovane avesse avuto un alterco con un insegnante.



Chardon è una cittadina di circa 5.100 abitanti e si trova a poco meno di 50 chilometri da Cleveland.