Scomparsi franchismo,assolto Garzon

- L'ex-giudice spagnolo Baltasar Garzon è stato assolto dal Tribunale supremo di Madrid nella causa aperta contro di lui per avere avviato nel 2009 una inchiesta sugli scomparsi del franchismo in violazione della legge di amnistia del 1978. Lo si è appreso da fonti giudiziarie. Secondo il tribunale le decisioni di Garzon per quanto sbagliate sono giuridicamente difendibili, hanno precisato le fonti.