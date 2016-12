Germania, polemiche sulle donne di Gauck

foto Ap/Lapresse 08:31 - Imbarazzo in Germania per la vita privata di Joachim Gauck, designato presidente dopo le dimissioni di Christian Wulff. Il 72enne, pastore protestante, non ha mai divorziato dalla prima moglie, e convive con un'altra donna. Il suo matrimonio risale a oltre 50 anni fa. Dalla relazione con Gerhild sono nati quattro figli. Da 12 anni però Gauck è legato sentimentalmente ad un'altra donna, la giornalista 52enne Daniela Schadt. - Imbarazzo in Germania per la vita privata di Joachim Gauck, designato presidente dopo le dimissioni di Christian Wulff. Il 72enne, pastore protestante, non ha mai divorziato dalla prima moglie, e convive con un'altra donna. Il suo matrimonio risale a oltre 50 anni fa. Dalla relazione con Gerhild sono nati quattro figli. Da 12 anni però Gauck è legato sentimentalmente ad un'altra donna, la giornalista 52enne Daniela Schadt.

Peccato che il legame con la prima moglie non sia mai stato sciolto e ora che il politico si accinge ad occupare la carica di presidente federale, la sua posizione da quasi "bigamo" imbarazza non poco l'opinione pubblica tedesca che si chiede, tra l'altro, chi sia la first lady legittima.



Ma la polemica, prima di tutto, è politica. "Può un presidente della Repubblica tedesca trasferirsi nella residenza del castello di Bellevue con la sua compagna, pur essendo sposato con un'altra donna?" chiede il politico cristianosociale Norbert Geis (Csu) che ha scatenato in Germania un acceso dibattito dopo aver consigliato a Gauck di "risolvere la questione". "Dovrebbe essere nell'interesse dello stesso signor Gauck - ha detto Geis - mettere in ordine i suoi rapporti personali prima possibile per evitare di offrire il fianco agli attacchi".



Nel 2010, in occasione della prima candidatura alla più alta carica dello Stato - quando poi al suo posto venne eletto Wulff -, il presidente in pectore aveva già dichiarato di voler sposarsi con la futura first lady. Cosa che però non è ancora avvenuta, anche perché non è divorziato.



Quelle a Gauck sono critiche "senza stile" per il ministro degli Esteri liberale Guido Westerwelle. Mentre l'ex presidente socialdemocratico del parlamento tedesco, Wolfgang Thiese, eviterebbe di "fare una questione di Stato" della vita matrimoniale dell'ex dissidente della Germania orientale (Ddr). Le discussioni non sembrano però in grado di incrinare il favore dei tedeschi per il presidente designato: secondo un sondaggio dell'emittente pubblica Zdf l'elezione di Gauck ha il sostegno del 69% della popolazione.



Gauck avrebbe saputo dell'incarico mentre era a Berlino su un taxi: "Ok, sono d'accordo. Sono pronto", ha detto in una telefonata raccontata al tabloid Bild dal suo autista. "Lei sta portando il nuovo presidente della Repubblica", avrebbe poi annunciato calmo Gauck dopo la chiamata al tassista: "Dobbiamo cambiare direzione e andare direttamente in Cancelleria".