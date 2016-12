Siria, 37 vittime della repressione

19:22

- Sono almeno 37 i morti in Siria per la repressione ad opera del regime nel giorno del referendum. Oggi infatti i cittadini sono andati svogliatamente a votare per dare il loro parere a proposito delle modifiche costituzionali volute da Bashar al-Assad. Secondo quanto riferisce la rete pan-araba al Arabiya, quasi tutte le vittime sono a Homs, che è stata bombardata senza sosta dall'artiglieria di Assad.