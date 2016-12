foto Ap/Lapresse Correlati Roghi del Corano, sdegno in Afghanistan 18:14 - Dopo Stati Uniti e Gran Bretagna, anche Germania e Francia hanno ritirato i loro diplomatici dalle istituzioni di Kabul, in seguito all'uccisione dei due americani al ministero dell'Interno nella capitale. Lo hanno annunciato i governi di Parigi e Berlino. La decisione di Parigi e Berlino è dovuta alle violente proteste scatenate nel Paese contro l'Occidente per le copie del Corano date alle fiamme. - Dopo Stati Uniti e Gran Bretagna, anche Germania e Francia hanno ritirato i loro diplomatici dalle istituzioni di Kabul, in seguito all'uccisione dei due americani al ministero dell'Interno nella capitale. Lo hanno annunciato i governi di Parigi e Berlino. La decisione di Parigi e Berlino è dovuta alle violente proteste scatenate nel Paese contro l'Occidente per le copie del Corano date alle fiamme.

Hillary Clinton: si fermino le proteste

Il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha detto che le proteste in Afghanistan contro le copie del Corano date alle fiamme "si devono fermare". "Siamo profondamente rammaricati per questa protesta, ma crediamo anche che la violenza si debba fermare e che il duro lavoro per costruire un Afghanistan più pacifico e sicuro debba proseguire", ha dichiarato il capo della diplomazia Usa da Rabat, dove ha incontrato il collega marocchino Saad Eddine Othmani nell'ultima tappa del suo tour del Maghreb.



Karzai esorta alla calma, nuovi attacchi anti-Usa

Ma intanto un manifestante è morto e sette soldati delle forze speciali americane sono rimasti feriti nell'assalto a una base Usa nella provincia di Kunduz, nel nord dell'Afghanistan, proprio a poche ore dall'appello alla calma del presidente Hamid Karzai. L'attacco è avvenuto durante la protesta di 2mila persone nella città di Imam Sahib contro il rogo di copie del Corano in cui è stata lanciata una granata contro una base Usa.



Poco prima Karzai in un messaggio trasmesso in tv aveva condannato "con le parole più dure" la dissacrazione del libro sacro dell'Islam" e sollecitato "la punizione dei responsabili", ma poi aveva invitato i suoi connazionali a fermare le violenze. "Ora che abbiamo mostrato i nostri sentimenti, è tempo di essere calmi e pacifici", ha dichiarato. Karzai, che per la prima volta è andato in tv per invitare alla calma, ha chiesto agli afghani di "non lasciare che i nemici del Paese sfruttino i loro sentimenti". Ricordano che le violenze hanno già fatto una trentina di morti e 200 feriti, il presidente ha spiegato di aver "ordinato alle forze di sicurezza di stare all'erta e di proteggere le vite e le proprietà delle persone".



Ministero Interno, l'uccisione dei due soldati Usa

Intanto è stata ricostruita la sparatoria nel ministero dell'Interno in cui sono morti due soldati Usa. I due consiglieri militari americani avrebbero avuto un diverbio con un poliziotto dopo che avevano deriso le proteste contro le copie del Corano date alle fiamme, come dice una fonte anonima del governo afghano. "I consiglieri irridevano ai manifestanti e li chiamavano con parole volgari e hanno insultato il Corano alla presenza dell'agente", ha raccontato la fonte. "A quel punto l'agente ha avuto una discussione, è stato minacciato dai due militari e ha risposto sparando otto colpi e uccidendoli entrambi".



La morte dei due militari è stata scoperta più di un'ora dopo, perché la stanza era insonorizzata, ha spiegato la fonte. Così l'agente è riuscito scomparire nel nulla, lasciando l'edificio senza essere registrato, come è emerso dalle indagini. Lo stesso Karzai ha riferito che il sospettato per le due uccisioni è un poliziotto di 25 anni che aveva studiato in Pakistan e lavorava per i servizi segreti del ministero dell'Interno, dopo essere stato assunto come autista nel 2007 per poi essere promosso. Francia e Germania hanno deciso a scopo precauzionale di ritirare temporaneamente i civili e i consiglieri dai ministeri e dalle istituzioni del Paese.



Da Rabat il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha avvertito che le proteste in Afghanistan "si devono fermare".