Sudafrica, dimesso Nelson Mandela

foto Afp 14:10 - L'ex leader sudafricano Nelson Mandela è stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato ieri per forti dolori all'addome. Lo riferiscono fonti del governo. "Gli esami medici effettuati su Mandela hanno rivelato che non c'è niente che non vada", riferisce un comunicato ufficiale della presidenza sudafricana. Dopo il ricovero l'ex leader anti-apartheid, 93 anni, aveva subitoun un esame endoscopico degli organi addominali in anestesia totale.

L'operazione è consistita nel praticare piccole incisioni nell'addome per far passare minuscole telecamere che hanno indagato sulla natura dei prolungati dolori addominali accusati dall'ex presidente sudafricano.



Mandela, che si era da tempo ritirato a vita privata, non appare in pubblico dal luglio del 2010, in occasione dei mondiali di calcio ospitati dal Sudafrica