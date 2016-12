Siria,via a referendum Costituzione

07:01

- Si sono aperti in Siria alle 7 ora locale (le 6 in Italia) i seggi per il referendum sulla nuova Costituzione, che sopprime il monopolio del partito Baath, ma mantiene ampi poteri al presidente. Lo ha reso noto la tv di Stato. Più di 14 milioni di elettori sono chiamati alle urne. I ribelli e l'opposizione hanno invitato a boicottare il voto, chiedendo invece la deposizione del dittatore Bashar al-Assad.