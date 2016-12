Antartico, rogo in base: due morti

06:34

- E' di due morti e di un ferito il bilancio provvisorio di un'esplosione avvenuta in una base scientifica brasiliana nell'Antartico. Il fuoco è divampato in una stanza in cui si trovavano i generatori di corrente. Decine di ricercatori sono fuggiti dalla struttura, che si trova a King George Island, e sono stati evacuati a bordo di elicotteri fatti giungere sul posto dalle autorità brasiliane.