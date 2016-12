Siria, ieri 94 vittime e 68 feriti

02:00

- Le violenze in Siria hanno provocato sabato 94 morti e 68 feriti. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti dell'uomo, spiegando che tra le vittime ci sono 23 membri delle forze di sicurezza del regime, che hanno perso la vita in vari scontri con i disertori. Non si sblocca, intanto, la situazione a Homs dove la Croce Rossa chiede di poter evacuare in sicurezza i feriti da Baba Amr.