Svizzera, morta alpinista italiana

23:59

- Un'escursionista bergamasca di 57 anni, Cristina Birolini, è morta in Canton Ticino durante una spedizione in alta montagna. La donna, alpinista esperta, è precipitata per circa 300 metri mentre si trovava con il marito e altri due amici sulla cresta di un monte in Val Bedretto, a circa 2.600 metri di quota. Inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo.