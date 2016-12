Afghanistan, Obama: sì al dialogo

23:35

- Dopo le tensioni in Afghanistan per il rogo del Corano da parte di alcuni soldati americani, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha espresso apprezzamento per l'appello lanciato dal presidente afgano Hamid Karzai "per il dialogo e la calma". Obama ha ribadito che "gli Stati Uniti rimangono impegnati in una partnership con il governo e il popolo dell'Afghanistan".