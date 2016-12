Kabul,Nato:soldati via da ministeri

16:47

- Il generale John Allen della Forza internazionale ha deciso di adottare "immediate misure" per richiamare tutto il personale che lavora nei ministeri dentro e intorno a Kabul. La decisione è stata presa dopo che due consiglieri militari americani sono stati uccisi all'interno della sede del ministero dell'Interno e dopo le violente proteste che ancora infiammano il Paese per alcune copie del Corano bruciate da soldati statunitensi.