Russia,sequestro lampo per italiano

foto Afp 11:49 - E' stato picchiato e tenuto al buio con mani e piedi legati. Così ha vissuto la sua prigionia durata cinque giorni Edoardo Monti, un 35enne di Casale Monferrato sequestrato a San Pietroburgo, dove viveva da anni, rilasciato alcuni giorni fa. L'uomo è tornato in Italia per partecipare ai funerali del padre, colpito da infarto dopo aver ricevuto la richiesta di riscatto, mai pagato. Ancora molti i punti da chiarire della vicenda.

Il sequestro è avvenuto la notte tra il 12 e il 13 febbraio e subito è stato contattato telefonicamente Paolo Monti, il padre di Edoardo, l'ostaggio, per la richiesta di riscatto.



Questi ha avvertito la polizia che ha iniziato a indagare. B.M. è arrivato in Italia il giorno successivo e ha incontrato l'avvocato Paolo Monti nel suo studio: 300mila euro è la cifra che avrebbe dovuto consegnargli il 17 febbraio. Ma il 16 Monti, già sofferente per problemi al cuore, è morto colpito da infarto. Intanto, B.M., venuto a sapere che la polizia russa (allertata dalle autorità italiane) lo stava cercando, è rientrato a San Pietroburgo, senza che sia stato pagato alcun riscatto.



Al suo arrivo è stato subito interrogato e, in quegli stessi istanti, Edoardo Monti è stato liberato e ha contattato il consolato italiano.



Inquirenti italiani e russi stanno cercando i responsabili. La posizione di B.M., che ha circa 50 anni, lavora nel settore edile in Russia e avrebbe alcuni problemi economici, è ora al vaglio.