17:02

- Nelson Mandela è stato ricoverato in un ospedale di Johannesburg per "perduranti problemi addominali". La notizia del ricovero del 93enne ex leader della lotta all'apartheid è stata data dal presidente sudafricano, Jacob Zuma. Mandela era già stato ricoverato a fine gennaio 2011 per problemi respiratori. Secondo lo stesso Zuma, però, le dimissioni potrebbero avvenire a breve.