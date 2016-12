Studenti Gb: no a conferenza DSK

01:34

- Un gruppo di studenti della Britain University di Cambridge sta facendo circolare una petizione per opporsi ad una conferenza, prevista per il 9 marzo, di Dominique Strauss-Kahn. L'ex direttore dell'Fmi ha dovuto rinunciare ad una brillante carriera e alla corsa per le presidenziali francesi, nella quale aveva molte chance, travolto da uno scandalo sessuale. Sono già 370 gli studenti che hanno firmato la petizione.