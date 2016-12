“L’Europa – continua Schulz - deve capire che non basta spiegare ai giovani quali sono i successi del ventesimo secolo, loro vogliono sapere qual è il futuro non qual è il passato. L’Europa è piccola, se vogliamo mantenere il benessere, dobbiamo restare uniti”.

Poi un parere sui 100 giorni del Governo: “Monti - questo la sua sensazione - è un uomo coraggioso perché deve affrontare riforme difficili. L’Italia è la quarte economia europea. Se l’Italia supera la crisi anche l’Europa supera la crisi. Tutti noi dipenderemo dal successo dell’Italia. Se l’Italia vince vinceremo anche noi. La gente non è forse d’accordo con le decisioni di Monti, e lo capisco, però so bene qual è la logica di fondo e sono d’accordo. Sono sicuro che avrà successo”.

Infine una dichiarazione sulla crisi finanziaria: "L’Europa - spiega - ha bisogno di una guida più forte, centrale, politica e io, come Presidente del Parlamento Europeo, darò il mio contributo affinché questo possa realizzarsi”.

Quindi una ventata di ottimismo: “Credo che la crisi sarà superata – ha detto in conclusione - e che saremo in grado di ridare speranza alle persone. Però, per far ciò, bisogna occuparsi dei giovani. Una società che non sa occuparsi dei giovani è una società perduta. Dobbiamo far capire ai giovani che ci stiamo occupando di loro, perché loro hanno tante speranze ed è importante che non vengano deluse. Solo così ci salveremo”.