Gli rapiscono il figlio, muore d'infarto

foto Ansa 17:11 - Un avvocato alessandrino di Casale Monferrato, Paolo Monti, è morto per infarto dopo aver appreso che il figlio era stato rapito a San Pietroburgo, in Russia, dove lavorava come insegnante di italiano. Il figlio del legale è stato rilasciato pochi giorni dopo il sequestro grazie all'intervento delle questure di Torino e Alessandria, coordinate dalla Dda di Torino in collaborazione con le forze dell'ordine russe. - Un avvocato alessandrino di Casale Monferrato, Paolo Monti, è morto per infarto dopo aver appreso che il figlio era stato rapito a San Pietroburgo, in Russia, dove lavorava come insegnante di italiano. Il figlio del legale è stato rilasciato pochi giorni dopo il sequestro grazie all'intervento delle questure di Torino e Alessandria, coordinate dalla Dda di Torino in collaborazione con le forze dell'ordine russe.

Il figlio dell'avvocato, Edoardo Monti, è rientrato in Italia giusto in tempo per i funerali del padre, ed è stato interrogato oggi in Procura a Torino. Per ora l'unica cosa certa è che ai rapitori sono arrivati 200mila euro tramite una carta di credito: sarebbero i soldi del riscatto. Ma non si sa ancora che fine abbiano fatto i responsabili del sequestro, né dove sia l'intermediario che avrebbe agito per la liberazione dell'uomo.