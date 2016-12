Rogo Corano,12 morti in Afghanistan

16:03

- Ancora alta tensione e vittime in Afghanistan. Secondo quanto riferiscono alcune fonti locali, è infatti salito ad almeno 12 morti il bilancio, solo odierno, dei disordini scoppiati quattro giorni fa nel Paese per il rogo di alcune copie del Corano avvenuto in una base della Nato. Nel frattempo le proteste si sono estese anche al Pakistan. A Peshawar è stata bruciata una bandiera americana.