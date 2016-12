Siria, ai ribelli armi dall'estero

14:44

- I ribelli al regime di Assad stanno ricevendo da alcuni oppositori siriani in esilio all'estero armi leggere, equipaggiamenti per le comunicazioni e visori notturni, come dice una fonte della stessa opposizione. Su queste operazioni di contrabbando l'Occidente e altri Paesi stanno chiudendo un occhio. I sostenitori dell'opposizione stanno anche cercando il modo di far pervenire armi antiaeree e anticarro sempre per rifornire l'Esercito libero siriano.