Corano, non si placa la tensione in Afghanistan: nuove vittime negli scontri in tutto il Paese

Obama si scusa 16:11 - Dopo il rogo delle copie del Corano nella base Usa di Bagram, divampano per il quarto giorno le proteste in Afghanistan. A Kabul il bilancio è di due morti, uccisi dalla polizia, mentre altre vittime si registrano nella provincia di Baghlan. A Kunduz sarebbero in corso scontri a fuoco tra manifestanti e polizia, mentre un gruppo di manifestanti ha attaccato il consolato Usa a Herat, dove il bilancio è di almeno quattro morti. - Dopo il rogo delle copie del Corano nella base Usa di Bagram, divampano per il quarto giorno le proteste in Afghanistan. A Kabul il bilancio è di due morti, uccisi dalla polizia, mentre altre vittime si registrano nella provincia di Baghlan. A Kunduz sarebbero in corso scontri a fuoco tra manifestanti e polizia, mentre un gruppo di manifestanti ha attaccato il consolato Usa a Herat, dove il bilancio è di almeno quattro morti.

Proprio ad Herat, a quanto si apprende, vi sarebbe la situazione più critica. L'esercito è schierato a difesa dell'edificio, ma la tensione non si placa. Tre manifestanti e un militare sono stati uccisi. Secondo quanto riferito da un testimone, il soldato e un civile avrebbero perso la vita durante i tentativi dei dimostranti di occupare il consolato. In tutto il Paese sarebbero almeno 12 le vittime.



Militari italiani non sono coinvolti

I militari italiani non sono coinvolti negli incidenti che si sono avuti ad Herat, dove un gruppo di manifestanti ha attaccato il consolato Usa. Lo riferisce una qualificata fonte sul posto. La città di Herat, capoluogo della regione ovest dove è schierato il contingente italiano, è una delle prime che, in base al processo di transizione, è stata riconsegnata agli afghani e la sicurezza spetta alle autorità locali che, allo stato, non hanno chiesto l'intervento dei soldati Nato.