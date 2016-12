Marò, De Mistura: verità da prova balistica

foto Reuters 08:16 - La prova balistica che sarà realizzata sulle armi che si trovano a bordo della "Enrica Lexie" dovrà sciogliere un dilemma fondamentale e "dire se è giusta la tesi della magistratura indiana o quella dei legali dei nostri militari". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri italiano, Staffan De Mistura. Oggi pomeriggio è in programma un colloquio al ministero degli Esteri con il responsabile degli Affari occidentali del ministero indiano. - La prova balistica che sarà realizzata sulle armi che si trovano a bordo della "Enrica Lexie" dovrà sciogliere un dilemma fondamentale e "dire se è giusta la tesi della magistratura indiana o quella dei legali dei nostri militari". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri italiano, Staffan De Mistura. Oggi pomeriggio è in programma un colloquio al ministero degli Esteri con il responsabile degli Affari occidentali del ministero indiano.

Rientrato a New Delhi dal Kerala De Mistura ha incontrato le autorità locali ed i marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. "Riguardo alla prova balistica - ha spiegato - essa sarà fondamentale e dovrà dirci se l'errore è stato da parte delle autorità indiane che hanno accusato di omicidio i nostri militari o dai legali degli italiani che hanno sostenuto che gli spari sono stati di avvertimento".



Dopo aver ribadito "l'apprezzamento del governo italiano" per la decisione dell'India di condividere i test balistici dell'incidente, De Mistura ha concluso: "Noi tutti siamo consapevoli che le vittime sono pescatori e non pirati", e "siamo veramente addolorati per la loro morte".