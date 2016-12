Tokyo: "Rispetto prezzo jet F-35"

06:32

- Il Giappone ha sollecitato gli Usa in via ufficiale a mantenere fermo il prezzo d'acquisto pattuito per gli F-35, i super jet invisibili al cui progetto lavora un consorzio internazionale guidato da Lockheed Martin. E' quanto ha riferito il ministro della Difesa Naoki Tanaka. "Naturalmente, la nostra posizione è che sia confermato il prezzo pattuito", ha osservato Tanaka, secondo cui il governo di Tokyo "è fortemente motivato su questa richiesta".