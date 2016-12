Siria, l'Onu manda Kofi Annan

00:29

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon ha indicato il suo predecessore, Kofi Annan come inviato speciale internazionale dell'Onu e della Lega Araba in Siria. Lo rende noto un comunicato delle Nazioni Unite. Annan cercherà di adoperarsi per far cessare le violenze e le violazioni dei diritti umani e riportare la pace nel Paese.