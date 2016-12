Corano, le scuse di Obama a Karzai

14:50

- "Le copie non sono state bruciate intenzionalmente". Lo ha detto il presidente Barack Obama, presentando le sue scuse al collega afghano, per il rogo del Corano nella base militare Usa di Bagram. Per Hamid Karzai "il responsabile è un ufficiale che ha agito per ignoranza". E' il terzo giorno, intanto, che nel Paese mediorientale proseguono manifestazioni contro le forze della coalizione. Almeno 10 persone sono rimaste uccise tra ieri e oggi.