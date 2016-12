Voto, a Mosca 200mila manifestano

08:56

- Il Giorno del Difensore della Patria, festa nazionale in Russia, quest'anno si trasformerà in una giornata di manifestazioni, sia filo-governative sia d'opposizione. Oggi a Mosca almeno 200mila persone sono attese in diverse piazze, e le autorità hanno dispiegato 100mila agenti per garantire l'ordine in tutta la città. L'attesa maggiore è per la marcia e il successivo raduno a favore del candidato forte alle presidenziali, Vladimir Putin.