Nuova grana per Strauss-Kahn

- Nuova grana per Dominique Strauss-Kahn. Il tribunale di New York ha fissato per il 15 marzo la prima udienza nel procedimento civile a suo carico, dopo l'archiviazione scorso agosto delle accuse penali nei suoi confronti. L'annuncio dell'appuntamento newyorkese giunge a poche ore dal rilascio di Strauss-Kahn dopo due giorni di fermo in una caserma di Lille in relazione a un presunto giro di escort.