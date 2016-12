Usa, spari in grande magazzino

21:07

- Due persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco in un grande magazzino Wal-Mart vicino a Petersbug, in Virginia. Lo ha reso noto Denice Marrs, portavoce dei vigili del fuoco della contea di Dinwiddie. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in elicottero. La portavoce non ha notizie sulle condizioni di salute dei feriti e non sa se sia stato fermato qualcuno in relazione all'episodio.