India, Terzi:riportare marò a casa

15:03

- "La tutela dei marò è assoluta. Vogliamo riportarli a casa il prima possibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Terzi. "Per la Farnesina questa responsabilità - ha aggiunto - è avvertita in misura particolare". "Lo è in questo caso, lo è negli altri casi che stiamo seguendo di connazionali tenuti in ostaggio", ha aggiunto riferendosi ai sei marinai italiani della nave Ievoli prigionieri dei pirati, da fine dicembre, nel mar Arabico.