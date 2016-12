foto Ap/Lapresse Correlati Guarda lo schianto

Argentina, treno deraglia in stazione

Disastro ferroviario a Buenos Aires 21:33 - Peggiora il bilancio dell'incidente ferroviario nella stazione di Once a Buenos Aires. Secondo i dati diffusi dalla polizia, sarebbero almeno 49 i morti (48 adulti e un bambino), mentre i feriti trasferiti fino a ora negli ospedali cittadini sono oltre 600. Si tratta della seconda tragedia più grave di questo tipo mai avvenuta nel Paese. - Peggiora il bilancio dell'incidente ferroviario nella stazione di Once a Buenos Aires. Secondo i dati diffusi dalla polizia, sarebbero almeno 49 i morti (48 adulti e un bambino), mentre i feriti trasferiti fino a ora negli ospedali cittadini sono oltre 600. Si tratta della seconda tragedia più grave di questo tipo mai avvenuta nel Paese.

Secondo i primi rilievi, la tragedia sarebbe stata provocata da un'avaria all'impianto frenante: il treno è cosi' piombato nella stazione a una velocità di 26 chilometri l'ora e, in seguito all'urto, si è letteralmente accartocciato. Si attende comunque la testimonianza del macchinista, estratto ancora vivo dai rottami della locomotiva dopo oltre mezz'ora di lavoro dei soccorritori, assistiti da ambulanze e auto-pompe.



Sul posto sono accorsi il sottosegretario federale ai Trasporti, Juan Pablo Schiavi, e Guillermo Montenegro, ministro per la Sicurezza del governo autonomo della capitale. Diversi superstiti hanno raccontato di aver udito un boato simile a un'esplosione, e di essersi poi sentiti scagliare in aria, con i sedili letteralmente strappati dai loro siti.



Per risalire a un disastro del genere ancora peggiore occorre andare al 1978, quando se ne verificò uno che costò la vita a 55 passeggeri. Del 1970 è invece il record negativo assoluto: allora persero la vita furono più di 230 persone.



Una strage annunciata

Una sorta di tragedia annunciata: la sciagura ferroviaria di oggi alla stazione Once della megalopoli argentina solleva ancora una volta la questione delle gravi carenze del sistema dei trasporti argentino. A Buenos Aires sono infatti molti i treni che ogni giorno viaggiano con i passeggeri in piedi e con le porte dei convogli aperte: anche quando viaggiano a velocità sostenuta. I sindacati denunciano ormai da anni la mancanza di investimenti per il mantenimento dei treni e della rete. E infatti la scia degli incidenti ferroviari è drammaticamente lunga, spesso dovuti proprio al fatto che i mezzi sono obsoleti, come la motrice al centro della tragedia di oggi, che risale agli anni '50.