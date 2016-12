Fitch taglia il rating della Grecia

13:30

- Fitch ha ridotto da CCC a C il rating sovrano della Grecia. L'intervento arriva il giorno dopo l'annuncio dell'accordo sul secondo pacchetto di aiuti finanziari alla Grecia, cui l'Eurogruppo ha dato il via libera, e che prevede una svalutazione nominale del 53,5% per i creditori privati e un swap del debito ellenico. Secondo Fitch, "lo scambio del debito con i creditori privati costituirebbe, se completato, un default del rating".