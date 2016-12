Marò, ricorso Italia ad Alta Corte

08:59

- La difesa dei due marò italiani fermati per l'uccisione di due pescatori indiani ha presentato il ricorso per "eccezione di giurisdizione" all'Alta Corte del Kerala. I legali chiedono, ancora una volta, che venga confermato che l'incidente è avvenuto in acque internazionali e non indiane. Lo riporta l'agenzia Ansa. Attualmente i due italiani sono in stato di arresto, pur godendo di un trattamento di favore sotto custodia della polizia.