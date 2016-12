Usa, strage in un centro benessere coreano: uomo uccide quattro persone e si spara

foto Ap/Lapresse 09:43 - Un cittadino americano di origini asiatiche è entrato in un centro benessere coreano di Atlanta, negli Stati Uniti, e ha ucciso quattro persone, prima di suicidarsi. Drammatica la scena che si è presentata ai poliziotti, giunti sul posto dopo una chiamata. Nella spa "Su Jung Health Sauna" gli agenti hanno trovato i corpi senza vita di tre uomini e due donne in un lago di sangue. Ignoto il movente della strage. - Un cittadino americano di origini asiatiche è entrato in un centro benessere coreano di Atlanta, negli Stati Uniti, e ha ucciso quattro persone, prima di suicidarsi. Drammatica la scena che si è presentata ai poliziotti, giunti sul posto dopo una chiamata. Nella spa "Su Jung Health Sauna" gli agenti hanno trovato i corpi senza vita di tre uomini e due donne in un lago di sangue. Ignoto il movente della strage.

Il Dipartimemento di polizia di Norcross ha fatto sapere di aver ricevuto una chiamata d'allarme alle 20.41 ora locale (le 2.41 ora italiana). "In base alle prime indagini, un asiatico è entrato e ha fatto fuoco contro quattro delle vittime. Quindi si è sparato", ha reso noto la polizia in un comunicato. Gli agenti hanno precisato che tutti e cinque i morti erano di origine asiatica ma non hanno fornito alcun dettaglio sulle loro identità.